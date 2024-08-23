Суд отклонил иск о недействительности сделки по продаже более 40% "Рависа"

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Челябинской области на заседании в пятницу отказал в удовлетворении искового заявления АО "Равис - Птицефабрика Сосновская", крупного производителя и переработчика мяса птицы на Урале, о недействительности сделок по продаже более 40% его акций "Уральской агропромышленной группе" (УАГ), сообщается в картотеке арбитражных дел.

Резолютивная и мотивировочная часть решения пока не опубликованы.

АО "Равис - птицефабрика Сосновская" подало иск о недействительности сделок по продаже более 40% его акций "Уральской агропромышленной группе" в марте этого года. Ответчиками по нему выступают экс-совладельцы "Рависа" Андрей Косилов, Аниса Косилова, Эдем и Наиля Асановы, а также новый совладелец - УАГ.

В частности, истец просил признать "ничтожными в силу притворности" сделки, в результате которых УАГ получила "право собственности" на две его акции, - договор мены с Асановыми. АО также требовало признать ничтожной "прикрываемую сделку" купли-продажи 66,833 млн его обыкновенных акций номиналом 0,5 рубля каждая (41,66% уставного капитала), которые Косилов продал УАГ. В качестве применения последствий недействительности сделки АО просило суд перевести на него права покупателя спорных акций.

В пресс-службе УАГ "Интерфаксу" сообщили, что "удовлетворены решением суда".

"Суд максимально полно исследовал представленные доказательства, суд вынес обоснованное решение", - отметили в УАГ.

Представитель "Рависа" в суде Павел Василенко, в свою очередь, сообщил "Интерфаксу", что АО планирует подать апелляционную жалобу на решение суда первой инстанции.

По его словам, для такой категории споров суд должен был проверить дальнейшую судьбу акций по договору мены с Асановыми. "Мы три раза заявляли ходатайство об истребовании данных, что дальше произошло с акциями Асановых, но нам было отказано", - пояснил Василенко.

Как он отметил, если полученные по договору мены акции впоследствии были проданы, то это подтвердило бы, что сделка в чистом виде "купля-продажа". "И, соответственно, прикрываемая сделка с Косиловым, в обход преимущественного права, могла бы быть признана недействительной", - полагает защитник.

Как сообщалось, УАГ в конце 2023 года стала владельцем более 40% акций АО "Равис - птицефабрика Сосновская", ранее принадлежавших Косилову. Сделка стала предметом серии исков между АО, его новым и прежними акционерами. В рамках одного из таких споров представитель "Равис" заявил суду, что новый акционер хоть и носит название "Уральская агропромышленная группа", но к известному производителю и переработчику мяса отношения не имеет. В "Уральской агропромышленной группе" (ООО "Уралагрогрупп", управляет птицефабрикой "Рефтинская" в Свердловской области и владеет курганским мясокомбинатом "Стандарт") эту информацию опровергли.

В суде также было озвучено, что УАГ заплатил Косилову за долю в "Рависе" 750 млн рублей четырьмя платежами. При этом последний платеж был совершен в конце июня за исключением 49 млн рублей, которые были арестованы приставами в качестве обеспечения по гражданскому иску к Косилову семьей девушки, ранее пострадавшей в ДТП с его участием.

По данным сторон, УАГ по договору мены получила 2 акции АО "Равис - птицефабрика Сосновская", затем, став акционером, заключил договор купли-продажи с экс-мажоритарием агрохолдинга Косиловым. По мнению представителя АО, такая конструкция позволила новому акционеру совершить сделку в обход преимущественного права, которым обладали другие совладельцы АО.

Агрохолдинг "Равис" объединяет 11 предприятий, в том числе, площадку для откорма бройлеров, племрепродукторы, свинокомплекс и сельхозпредприятия в Челябинской области, а также законсервированную с 2021 года птицефабрику "Среднеуральская". Компания входит в число крупнейших производителей и переработчиков мяса птицы в России.