"Уральская агропромышленная группа" стала совладельцем агрохолдинга "Равис"

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - "Уральская агропромышленная группа" (УАГ, Екатеринбург, включает АО "Птицефабрика "Рефтинская" в Свердловской области и "Курганский мясокомбинат "Стандарт") приобрела более 40% акций крупного производителя и переработчика мяса птицы АО "Равис - птицефабрика Сосновская" (Челябинская область) у одного из его совладельцев Андрея Косилова.

"Мы не сегодня продали, а в конце прошлого года. (. . .) Они владельцы (УАГ - ИФ)", - сообщил "Интерфаксу" Косилов во вторник.

В пресс-службе УАГ подтвердили, что холдинг купил у Косилова 41,2% акций птицефабрики "Сосновская".

Сумму сделки стороны не уточнили.

В пресс-службе "Равис - птицефабрика Сосновская" от комментариев отказались.

По данным ЕГРЮЛ, АО "Равис - птицефабрика Сосновская" является владельцем 100% уставного капитала одноименного ООО. В свою очередь, ООО "Равис - птицефабрика Сосновская", по данным отчета за 2022 год, владело 99% в уставных капиталах 7 дочерних обществ: ООО "Заозерный", ООО "Заря", ООО "Белоносово", ООО "Красинское", ООО "Уйский", ООО "ПКЗ Дубровский" (все - Челябинская область), ООО "Птицефабрика Среднеуральская" (Свердловская область).

По данным отчета АО за 2022 год, его бенефициаром, помимо Косилова (41,66% акций), являлся Игорь Сербинов (31,3% акций). Последний, в числе прочего, владеет через ООО "Л-Авто" крупным производителем упаковки из гофрокартона ООО "Южуралкартон" (Коркино, Челябинская область).

ООО "Равис - птицефабрика Сосновская" входит в число 25 крупнейших производителей и переработчиков мяса птицы в России. Агрохолдинг "Равис" объединяет 11 предприятий, в том числе площадку для откорма бройлеров, племрепродукторы, свинокомплекс и сельхозпредприятия в Челябинской области, а также законсервированную с 2021 года "Птицефабрику Среднеуральская".

"Уральская агропромышленная группа" – холдинг полного цикла.