ЦБ рекомендовал страховщикам в особом порядке организовать выплаты людям из приграничных областей

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Банк России предложил страховщикам рассмотреть возможность выплаты страхового возмещения пострадавшим жителям трех приграничных областей - Белгородской, Брянской и Курской областей в особом порядке, сообщает регулятор.

Регулятор отмечает, что речь идет о выплатах по договорам личного страхования и договорам страхования недвижимого имущества.

"Человек сможет обратиться за компенсацией, если в результате боевых действий причинен вред его жизни или здоровью, а также если застрахованное имущество было повреждено или утрачено", говорится в сообщении.

Кроме того, Банк России предлагает организовать такие выплаты в упрощенном порядке.

"Рассматривать такие заявления рекомендуется даже при отсутствии у людей всех необходимых документов", говорится в сообщении ЦБ.

Как пояснил "Интерфаксу" эксперт страхового рынка, "в большинстве случаев в стандартных договорах добровольного страхования ущерб, связанный с военными действиями или террористическим и актами относится к исключениям и покрывается страхованием. Этот подход считается классическим, используется также и в международной практике. Вместе с тем в последнее время ведущие страховщики РФ стали расширять страховое покрытие по договорам страхования, в том числе имущественного, на риски ущерба от террористических атак".

Эксперт добавил, что сами страховщики в критических ситуациях, например, при убытках от последствий ЧС, как правило системно вводят упрощенный порядок урегулирования, собирают самостоятельно за клиентов часть документов, необходимых для выплат.