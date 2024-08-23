Полагающиеся выплаты получили более 7 тысяч жителей курского приграничья

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Более 7 тысяч жителей приграничных районов Курской области, вынужденно покинувшие свои дома, получили причитающиеся им выплаты, сообщил на брифинге представитель МЧС России Артем Шаров.

"На сегодняшний день осуществлены выплаты более чем 7 тысячам гражданам на общую сумму более 107,5 млн рублей. Начисление выплат продолжается", - сказал он.

Заявления от пострадавших принимаются через портал Госуслуг.

Выехавшим жителям курского приграничья положены две единоразовые выплаты - 10 тысяч и 15 тысяч рублей.