Участники ООО "Селектел" сформировали совет директоров будущего АО

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Участники ООО "Селектел" (Selectel, провайдер IT-инфраструктуры) на годовом собрании определили состав совета директоров будущего АО, которое создается путем реорганизации ООО, сообщила компания.

Так, в совет директоров АО "Селектел" с даты его госрегистрации будут входить: бывший глава "Мегафона", основатель инвестиционного фонда Tier 5 Геворк Вермишян, гендиректор ООО "Селектел" Олег Любимов, заместитель гендиректора компании по операционной деятельности Владимир Дергачев, а также представители LVL1 Management Ltd (крупнейший владелец провайдера) - Андрей Голухов и Андрей Лисянский.

На годовом собрании также был переизбран совет директоров ООО "Селектел" в прежнем составе (Вермишян, Любимов, Голухов и Лисянский).

Также на собрании принято решение чистую прибыль за 2023 год в размере 2,5 млрд рублей не распределять и направить ее на развитие компании.

Решение о преобразовании компании из ООО в АО было принято в августе 2023 года единственным на тот момент владельцем компании - LVL1 Management Ltd.

Уставный капитал АО будет составлять 130 млн рублей и состоять из 520 млн обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,25 рубля каждая.

"Селектел" - провайдер IT-инфраструктуры, предоставляющий облачные сервисы на базе своих дата-центров в Москве, Петербурге и Ленинградской области, а также партнерского дата-центра в Новосибирске. Зарегистрирован в 2008 году сооснователями "ВКонтакте" Львом Левиевым и Вячеславом Мирилашвили.

LVL1 Management Ltd (принадлежит основателям Левиеву и Мирилашвили) владеет 68,4% "Селектела", фонд Tier 5 - 24%, ООО "Селектел-Инвест" - 4%, топ-менеджменту принадлежит 3,6%.

Ранее сообщалось, что "Селектел" рассматривает возможность выхода на биржу. В августе 2023 года владельцы перенесли материнскую компанию с Кипра в ОАЭ. Тогда в пресс-службе "Селектела" говорили "Интерфаксу", что переход на территорию дружественной страны реализован в рамках подготовки к возможному IPO.

Операционный директор компании Владимир Дергачев в марте 2024 года говорил "Интерфаксу", что в случае принятия решения о проведении IPO компания предпочтет российскую площадку. При этом не исключается создание материнской холдинговой структуры.

Выручка ООО "Селектел" в 2023 году по МСФО составила 10,2 млрд рублей, показатель скорр. EBITDA - 5,7 млрд рублей, рентабельность по скорр. EBITDA - 55%, чистая прибыль - 2,8 млрд рублей.