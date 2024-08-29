Банк России может рассмотреть снижение цели по инфляции с 4% не ранее 2028 года

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Банк России пока сохраняет цель по инфляции на уровне 4%, но рассмотрит возможность ее снижения в будущем после стабилизации вблизи таргета, говорится в проекте основных направлений единой государственно денежно-кредитной политики на 2025-2027 годы.

"На текущем этапе Банк России принял решение сохранить цель по инфляции на уровне 4%. После замедления инфляции и ее стабилизации вблизи 4% Банк России оценит целесообразность снижения уровня цели по инфляции", - отмечает ЦБ.

При этом регулятор подчеркивает, что снижение уровня цели возможно не ранее 2028 года. "В случае принятия такого решения оно будет объявлено за несколько лет до предполагаемого изменения. Это позволит минимизировать издержки перехода экономики к новому уровню цели", - говорится в документе.

Банк России планирует продолжить обсуждать вопрос снижения цели по инфляции с бизнесом, аналитическим и экспертным сообществом, общественными организациями, правительством и Федеральным Собранием.