ЦБ отложил обсуждение публикации прогноза по курсу рубля на осень 2025 год

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Банк России отложил обсуждение вопроса расширения круга показателей, публикуемых в среднесрочном макроэкономическом прогнозе, на осень 2025 года, говорится в проекте основных направлений единой государственно денежно-кредитной политики на 2025-2027 годы.

Расширить список публикуемых в составе макропрогноза параметров предлагало профессиональное сообщество. Дополнительными публикуемыми показателями могли стать прогноз валютного курса, а также индикаторы рынка труда, напоминает ЦБ.

"Банк России на данном этапе принял решение перенести обсуждение старта публикации этих дополнительных индикаторов на осень 2025 года", - заявил Банк России.

ЦБ напомнил, что в июне 2024 года на внутреннем валютном рынке произошли важные изменения, связанные с приостановкой торгов парами доллар/рубль и евро/рубль на "Московской бирже" из-за санкций. "Изменение системы расчета курса требует большей осторожности при раскрытии информации о курсе, чтобы не создавать избыточной волатильности на рынке", - подчеркивает регулятор.

Вместе с тем Банк России сохраняет намерение расширить число публикуемых индикаторов в макропрогнозе в будущем. "Эти шаги требуются для повышения предсказуемости решений по денежно-кредитной политике и укрепления доверия рынка", - отметил ЦБ.