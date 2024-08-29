ЦБ опубликовал проект основных направлений ДКП, сохранив июльский макропрогноз
Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - ЦБ РФ сохранил прогноз основных макроэкономических показателей в рамках базового сценария на 2024 год и период 2025-2027 годов.
Прогноз содержится в проекте Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2025-2027 годы, опубликованном регулятором на его сайте.
Прогноз основных параметров базового сценария Банка России (прирост в %, если не указано иное):
|2024
|2025
|2026
|2027
|Цена нефти марки Urals, средняя за год, $/баррель
|85
|80
|75
|70
|Инфляция, декабрь к декабрю предыдущего года
|6,5-7,0
|4,0-4,5
|4,0
|4,0
|Ключевая ставка в среднем за год, % годовых
|16,9-17,4
|14,0-16,0
|10,0-11,0
|7,5-8,5
|ВВП
|3,5-4,0
|0,5-1,5
|1,0-2,0
|1,5-2,5
|ВВП IV кв. к IV кв. предыдущего года
|2,0-3,0
|0,5-1,5
|1,0-2,0
|1,5-2,5
|Денежная масса в национальном определении
|12-17
|5-10
|6-11
|6-11
|Требования банков к экономике
|10-15
|7-12
|7-12
|8-13
Прогноз показателей платежного баланса России (в млрд долларов США) в базовом сценарии Банка России:
|2024
|2025
|2026
|2027
|СЧЕТ ТЕКУЩИХ ОПЕРАЦИЙ
|72
|57
|45
|33
|Торговый баланс
|135
|120
|111
|102
|Экспорт
|426
|427
|429
|434
|Импорт
|291
|307
|318
|331
|Баланс услуг
|-31
|-32
|-34
|-35
|Баланс первичных и вторичных доходов
|-31
|-32
|-33
|-34
|САЛЬДО СЧЕТА ТЕКУЩИХ ОПЕРАЦИЙ И СЧЕТА ОПЕРАЦИЙ С КАПИТАЛОМ
|72
|57
|45
|33
|САЛЬДО ФИНАНСОВОГО СЧЕТА (включая изменение резервов)
|84
|56
|34
|29
Прогноз показателей платежного баланса России (в млрд долларов США) в базовом сценарии Банка России:
|2024
|2025
|2026
|2027
|СЧЕТ ТЕКУЩИХ ОПЕРАЦИЙ
|72
|57
|45
|33
|Торговый баланс
|135
|120
|111
|102
|Экспорт
|426
|427
|429
|434
|Импорт
|291
|307
|318
|331
|Баланс услуг
|-31
|-32
|-34
|-35
|Баланс первичных и вторичных доходов
|-31
|-32
|-33
|-34
|САЛЬДО СЧЕТА ТЕКУЩИХ ОПЕРАЦИЙ И СЧЕТА ОПЕРАЦИЙ С КАПИТАЛОМ
|72
|57
|45
|33
|САЛЬДО ФИНАНСОВОГО СЧЕТА (включая изменение резервов)
|84
|56
|34
|29