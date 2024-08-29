ЦБ опубликовал проект основных направлений ДКП, сохранив июльский макропрогноз

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - ЦБ РФ сохранил прогноз основных макроэкономических показателей в рамках базового сценария на 2024 год и период 2025-2027 годов.

Прогноз содержится в проекте Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2025-2027 годы, опубликованном регулятором на его сайте.

Прогноз основных параметров базового сценария Банка России (прирост в %, если не указано иное):

2024 2025 2026 2027 Цена нефти марки Urals, средняя за год, $/баррель 85 80 75 70 Инфляция, декабрь к декабрю предыдущего года 6,5-7,0 4,0-4,5 4,0 4,0 Ключевая ставка в среднем за год, % годовых 16,9-17,4 14,0-16,0 10,0-11,0 7,5-8,5 ВВП 3,5-4,0 0,5-1,5 1,0-2,0 1,5-2,5 ВВП IV кв. к IV кв. предыдущего года 2,0-3,0 0,5-1,5 1,0-2,0 1,5-2,5 Денежная масса в национальном определении 12-17 5-10 6-11 6-11 Требования банков к экономике 10-15 7-12 7-12 8-13

Прогноз показателей платежного баланса России (в млрд долларов США) в базовом сценарии Банка России:

2024 2025 2026 2027 СЧЕТ ТЕКУЩИХ ОПЕРАЦИЙ 72 57 45 33 Торговый баланс 135 120 111 102 Экспорт 426 427 429 434 Импорт 291 307 318 331 Баланс услуг -31 -32 -34 -35 Баланс первичных и вторичных доходов -31 -32 -33 -34 САЛЬДО СЧЕТА ТЕКУЩИХ ОПЕРАЦИЙ И СЧЕТА ОПЕРАЦИЙ С КАПИТАЛОМ 72 57 45 33 САЛЬДО ФИНАНСОВОГО СЧЕТА (включая изменение резервов) 84 56 34 29

Прогноз показателей платежного баланса России (в млрд долларов США) в базовом сценарии Банка России: