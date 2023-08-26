Силуанов допустил, что инфляция в РФ в 2023 году составит около 6%

По словам министра, рост российского ВВП в 2023 году может превысить 2,5%

Министр финансов РФ Антон Силуанов Фото: Sefa Karacan/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Российские власти продолжают постепенно улучшать свои ожидания относительно динамики восстановительного роста экономики страны после ее падения в 2022 г на 2,1%.

"В этом году мы ожидаем восстановления экономики (темпами - ИФ) около 2,5%, может быть, даже и выше", - заявил в интервью телеканалу CGTN глава Минфина РФ Антон Силуанов.

Официальный прогноз Минэкономразвития от апреля предполагает рост ВВП в 2023 году на 1,2%, но уже и президент, и премьер-министр, и глава министерства экономики заявляли, что он может превысить 2%.

Недавний обновленный прогноз ЦБ РФ предполагает рост от 1,5% до 2,5%. За пределы 2,5% прогнозы официальных лиц выходят впервые. Ожидания экспертов пока более сдержанные: консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных "Интерфаксом" в начале августа, предполагает рост российской экономики в 2023 году на 2,1%.

Официальный прогноз Минэкономразвития уточнит в конце августа.

Что касается инфляции, то, по словам Силуанова, она "хоть и подросла, но мы ожидаем, что в текущем году она будет сохраняться на уровне около 6%".

"В последующие годы наш таргет - 4%, и мы с ЦБ будем предпринимать все необходимые меры для того, чтобы инфляция снизилась до уровня наших плановых значений", - отметил министр.

Годовая инфляция в РФ на 21 августа составила 4,88%. В середине августа ЦБ на фоне ослабления рубля и роста инфляционных рисков внепланово и резко повысил ключевую ставку - на 350 базисных пунктов, до 12%.

По прогнозу ЦБ, годовая инфляция в РФ в 2023 году составит 5,0-6,5% и вернется к 4% в 2024 году. Прогноз Минэкономразвития РФ от апреля предполагает инфляцию по итогам текущего года на уровне 5,3%. Консенсус-прогноз экономистов по инфляции в 2023 году составляет 6,0%, в 2024 году - 4,8%.