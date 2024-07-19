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ЦБ ждет улучшения ситуации с ликвидностью банков после ужесточение требований по НКЛ

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Ужесточение требований по исполнению кредитными организациями норматива краткосрочной ликвидности (НКЛ) со второго полугодия улучшит ситуацию с ликвидностью банковского сектора, рассчитывает Банк России.

С 1 июля уровень НКЛ, который банки обязаны обеспечивать собственными силами, то есть без учета открываемых ЦБ безотзывных кредитных линий, увеличился до не менее 50% с 40% ранее.

В июне значительного структурного улучшения ситуации с ликвидностью не произошло, так как банки продолжили наращивать кредитование при снижении ликвидных активов, констатирует ЦБ в своем ежемесячном обзоре развития банковского сектора.

Однако повышение с июля требований к самостоятельному исполнению НКЛ "должно в большей степени способствовать улучшению ситуации с ликвидностью по сектору в целом", рассчитывает регулятор.

Банк России ЦБ РФ НКЛ
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