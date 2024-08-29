ЦБ допустил увеличение расходов бюджета на льготную ипотеку до 1,2 трлн рублей

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Бюджетные субсидии на льготную ипотеку составили 0,5 трлн рублей, при динамике ключевой ставки в базовом прогнозе Банка России они могут вырасти до 1,2 трлн рублей, говорится в проекте основных направлений денежно-кредитной политики на 2025-2027 годы.

Сейчас самое крупное направление льготного кредитования в России - льготная ипотека, на которую приходилось почти 9 трлн рублей (из 14 трлн рублей общего портфеля кредитов с субсидированной ставкой на 1 июня 2024 года). Около половины портфеля льготной ипотеки приходилось на кредиты, выданные в рамках государственной программы льготной ипотеки на новостройки для неограниченного круга заемщиков, инициированной в период пандемии COVID-19, чтобы поддержать строительную отрасль и повысить доступность жилья для населения. За период ее действия было выдано 1,6 млн кредитов на общую сумму 6 трлн рублей, что позволило заемщикам приобрести жилье общей площадью 76 млн кв. метров.

Но из-за невозможности нарастить строительство жилья так же быстро, как покупатели наращивают привлечение кредитов, наращивание льготной ипотеки привело к резкому росту цен на недвижимость на первичном рынке (почти вдвое), существенно опережающему рост зарплат и темпы инфляции. В результате ценовая доступность жилья для населения снизилась - рост цен полностью перекрыл преимущества, связанные с низкими ставками по льготной ипотеке. Кроме того, за период действия программы бюджетные расходы на субсидии по ней уже составили 0,5 трлн рублей.

"При динамике ключевой ставки, соответствующей базовому прогнозу Банка России, и равномерном погашении кредитов в течение 10 лет расходы на субсидии по этим кредитам могут составить до 1,2 трлн рублей, то есть общие расходы бюджета потенциально превышают четверть от объема выданных льготных кредитов", - говорится в документе ЦБ.