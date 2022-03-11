Девелопер Etalon Group пересмотрит стратегию развития

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Девелопер Etalon Group, зарегистрированный на Кипре, сообщил, что не исключает возникновения сложностей при выплате дивидендов.

"Несмотря на то, что в настоящее время выплата дивидендов зарегистрированной на Кипре материнской компанией не запрещена, определенные положения санкций и правила, введенные Банком России, значительно затрудняют осуществление необходимых внутригрупповых операций, что может повлиять на возможность выплаты дивидендов в рамках действующей дивидендной политики", - говорится в сообщении.

Кроме того, Etalon Group прогнозирует изменение стоимости строительства в связи с разрывом в цепочках поставок определенных материалов и инженерного оборудования, а также с волатильностью обменных курсов.

На продажах компании может также негативно отразиться повышение ключевой ставки Банком России с 9,5% до 20% и последовавшее за ним повышение ипотечных ставок.

Девелопер отмечает, что геополитическая ситуация и ее последствия для российской экономики уже оказали негативное влияние на стоимость депозитарных расписок (GDR) компании на биржах.

Компания планирует пересмотреть собственную стратегию и представить обновленные прогнозы развития по мере возможности.

Основанная в 1987 году Etalon Group фокусируется на жилой недвижимости для среднего класса. По итогам 2021 года группа реализовала 446,480 тыс. кв. м недвижимости. Крупнейшим акционером Etalon Group является АФК "Система" Владимира Евтушенкова (29,8%). Альфа-банку принадлежат 16,7% акций, еще 0,6% владеет менеджмент Etalon Group, free float - 37,5%. Еще 6,3% у Mubadala Investment Company, 5% - Kopernik Global Investors, 4,1% - Prosperity Capital.