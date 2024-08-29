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ХроникаЗадержание Павла Дурова во ФранцииОбновлено в 15:14

Bloomberg сообщил, что Exxon хочет продать пакет несланцевых активов в Пермском бассейне

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Американская ExxonMobil хочет продать пакет нефтяных активов в Пермском бассейне Техаса и Нью-Мексико - самом крупном нефтеносном регионе США, сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Речь идет о несланцевых активах, в частности об относительно старых скважинах в центральной части бассейна с невысоким, но стабильным дебитом. По данным источников, стоимость пакета может составить около $1 млрд, но сильно зависит от цен на нефть.

Exxon "изучает интерес рынка к отдельным традиционным активам в Западном Техасе и на юго-востоке Нью-Мексико", заявили в компании агентству.

В мае она закрыла сделку по покупке производителя сланцевой нефти Pioneer Natural Resources Co. примерно за $60 млрд.

ExxonMobil Нью-Мексико США Техас
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