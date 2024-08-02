Exxon Mobil нарастила чистую прибыль на 17% во II кв., выручка превзошла прогноз

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Крупнейшая нефтегазовая компания США Exxon Mobil нарастила чистую прибыль во втором квартале 2024 года на 17%, причем скорректированный показатель и выручка превзошли ожидания рынка.

Как говорится в пресс-релизе компании, чистая прибыль в апреле-июне составила $9,24 млрд, или $2,14 в расчете на акцию, по сравнению с $7,88 млрд, или $1,94 на акцию, за аналогичный период предыдущего года. Вклад купленной Pioneer Natural Resources Co. в прибыль по итогам мая-июня (первые два месяца после закрытия сделки) составил порядка $500 млн.

Скорректированный показатель также составил $2,14 на акцию.

Консенсус-прогноз, составленный FactSet, предусматривал показатель без учета разовых факторов на уровне $2,02 на акцию.

Квартальная выручка выросла на 12%, до $93,06 млрд, и превзошла прогноз рынка, составлявший $90,09 млрд.

Добыча углеводородов Exxon Mobil во втором квартале выросла до 4,358 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки (б.н.э./сут.) по сравнению с 3,608 млн б.н.э./сут. годом ранее и 3,784 млн б.н.э./сут. в первом квартале.

Прибыль в сегменте upstream (разведка и добыча нефти и газа) в апреле-июне повысилась до $7,07 млрд с $4,58 млрд во втором квартале прошлого года. В сегменте переработки прибыль рухнула до $946 млн против $2,31 млрд.

Капиталовложения Exxon Mobil во втором квартале составили $7 млрд. На весь текущий год компания планирует их на уровне $28 млрд против ожидавшихся ранее $23-25 млрд, новый показатель включает около $3 млрд в виде инвестиций Pioneer.

В минувшем квартале Exxon Mobil вернула акционерам $9,5 млрд, в том числе за счет обратного выкупа акций на $5,2 млрд. Она выплатит дивиденды в размере $0,95 на акцию по итогам прошедшего квартала.

Бумаги Exxon Mobil дорожают на 0,7% в ходе предварительных торгов в пятницу.