Производитель лосося и форели "Инарктика" сохранит режим выплаты дивидендов

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Компания "Инарктика", ведущий производитель атлантического лосося и форели в РФ, планирует сохранить действующий режим выплаты дивидендов - три раза в год, сообщил генеральный директор компании Илья Соснов на телефонной конференции в пятницу.

"Мы платим три раза в год, видим запрос акционеров относительно того, чтобы платили лучше по чуть-чуть, но несколько раз, чем один или два раза в год", - сказал он.

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