Прибыль и EBITDA "Газпрома" за полугодие значительно превзошли прогнозы

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Чистая прибыль "Газпрома" по международным стандартам (МСФО) за первое полугодие 2024 года составила 1 042,84 млрд рублей, сообщила компания.

Консенсус-прогноз "Интерфакса" по прибыли за период был 508 млрд рублей. Точнее всех из участников консенсуса оказался SberCIB.

EBITDA составила 1,459 трлн рублей при среднем прогнозе 1,095 трлн рублей. Приведенный показатель EBITDA опубликовала компания в комментарии заместителя председателя правления "Газпрома" Фамила Садыгова.

Он отметил: "Сказывается эффективная работа нефтяного сегмента, увеличение объемов экспорта газа, включая запланированный рост поставок на китайском направлении, а также наши активные меры по сдерживанию затрат. На позитивный финансовый результат за первое полугодие также оказала влияние консолидация "Сахалинской энергии".

Выручка составила 5,088 трлн рублей при среднем прогнозе 4,759 трлн рублей.

Коэффициент "чистый долг"/EBITDA "Газпрома" по итогам первого полугодия 2024 года сократился до 2,4х с 2,8х на конец 2023 года.

Фамил Садыгов сообщил: "на фоне наших сильных результатов за 6 месяцев 2024 года показатель чистый долг/EBITDA в рублевом выражении составил 2,4".

Согласно дивидендной политике, компания обязалась направлять не менее 50% скорректированной чистой прибыли по МСФО на выплаты акционерам. Однако совет директоров имеет право изменить дивидендные выплаты, если долговая нагрузка (отношение показателя чистый долг/EBITDA) превысит уровень в 2,5х.

"Солидный запас ликвидности в 1,5 трлн рублей полностью перекрывает наши краткосрочные долговые обязательства. Существенно сократился скорректированный чистый долг - на конец первого полугодия он составил 4,7 трлн рублей, снизившись за отчетный период на 284 млрд рублей", - добавил Садыгов.