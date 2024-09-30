Денежная масса в РФ в национальном определении в августе выросла на 1,8%

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Денежная масса (агрегат М2) в России в национальном определении в августе 2024 года увеличилась на 1,8%, до 106,2 трлн рублей, сообщает сайт Банка России.

Годовой темп роста денежной массы к 1 сентября снизился до 17,9% с 18,2% на 1 августа. В январе-августе 2024 года она увеличилась на 8%.

Широкая денежная масса с исключением валютной переоценки в августе выросла на 1,1% после роста в июле на 0,9%. Годовой темп ее прироста на 1 сентября снизился до 14,5% с 15,6% на 1 августа.

Как отмечается в комментарии ЦБ, вклад требований банковской системы к организациям и домашним хозяйствам в годовой прирост широкой денежной массы (с исключением валютной переоценки) по-прежнему остается определяющим.

На 1 сентября 2024 года этот вклад составил 23,7 трлн рублей, сократившись по сравнению с предыдущим месяцем на 0,5 трлн рублей за счет уменьшения годового прироста требований к домашним хозяйствам до 6,5 трлн рублей. При этом годовой прирост требований к организациям по сравнению с предыдущим месяцем изменился незначительно и составил 17,2 трлн рублей. В месячный прирост широкой денежной массы вклад требований банковской системы к экономике не изменился по сравнению с предыдущим месяцем.

Вклад операций бюджетного сектора в годовой прирост денежной массы сократился и на 1 сентября составил минус 0,3 трлн рублей.

Вклад чистых иностранных активов Банка России и кредитных организаций в годовую динамику денежной массы остался отрицательным и на 1 сентября составил минус 3,1 трлн рублей.

Объем наличных денег (агрегат М0) в составе денежной массы в августе увеличился на 0,1%, до 16,8 трлн рублей, в январе-августе - уменьшился на 1,9%.

Годовой темп прироста наличных денег, на 1 сентября остается отрицательным, он вырос до минус 3,3% после минус 2,7%, на 1 августа.

Денежный агрегат М2 включает денежный агрегат М1 (наличные деньги в обращении вне банковской системы (денежный агрегат М0) и остатки средств в национальной валюте на расчетных, текущих и иных счетах до востребования населения, нефинансовых и финансовых (кроме кредитных) организаций, являющихся резидентами России) и остатки средств в национальной валюте на счетах срочных депозитов и иных привлеченных на срок средств населения, нефинансовых и финансовых (кроме кредитных) организаций, являющихся резидентами России. Широкая денежная масса включает наряду с агрегатом М2 все виды депозитов в иностранной валюте, депозитные и сберегательные сертификаты.