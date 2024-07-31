Денежная масса в РФ в национальном определении в июне увеличилась на 1%

Годовой темп прироста наличных стал отрицательным

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Денежная масса (агрегат М2) в России в национальном определении в июне 2024 года увеличилась на 1,0%, до 103 557,2 млрд рублей, сообщает сайт Банка России.

В январе-июне 2024 года денежная масса увеличилась на 5 171,8 млрд рублей, или на 5,3%.

Годовой темп роста денежной массы к 1 июля снизился до 18,7% с 18,9% на 1 июня.

Объем наличных денег (агрегат М0) в составе денежной массы в июне уменьшился на 45,1 млрд рублей, или на 0,3%, до 16 705,8 млрд рублей, в январе-июне - на 428,2 млрд рублей, или на 0,5%.

Годовой темп прироста наличных денег к 1 июля 2024 года перешел в отрицательную область (-1,3%) после +1,6% на 1 июня. Это произошло впервые с 2015 года, когда в течение девяти месяцев, с 1 марта по 1 декабря, годовые темпы прироста наличных были отрицательными.

Доля наличных денег в денежной массе на 1 июля снизилась до 16,1% после 16,3% на 1 июня, очередной раз в этом году обновлен абсолютный минимум этого показателя (до этого он был рекордно низким на 1 мая - 16,2%).

Денежный агрегат М2 включает денежный агрегат М1 (наличные деньги в обращении вне банковской системы (денежный агрегат М0) и остатки средств в национальной валюте на расчетных, текущих и иных счетах до востребования населения, нефинансовых и финансовых (кроме кредитных) организаций, являющихся резидентами РФ) и остатки средств в национальной валюте на счетах срочных депозитов и иных привлеченных на срок средств населения, нефинансовых и финансовых (кроме кредитных) организаций, являющихся резидентами РФ