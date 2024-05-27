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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:34

ЦБ РФ предложил пороги для покупки сложных фининструментов на маркетплейсах без теста

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Банк России подготовил проект указания, который определяет порог для совершения операций со сложными финансовыми инструментами на маркетплейсах без тестирования.

Как сказано в опубликованном проекте,до 31 декабря 2024 года он составит 6 млн рублей, с 1 января 2025 года - 12 млн рублей, с 1 января 2026 года - 24 млн рублей.

Тестирование клиентов финансовых маркетплейсов при совершении операций с ценными бумагами стало обязательным с апреля 2024 года, напоминает регулятор.

"Эта норма призвана оградить неопытных инвесторов от неоправданных потерь. Однако закон освобождает от теста, если сумма сделки превысит величину, установленную регулятором. В свою очередь, Банк России считает, что эту сумму необходимо синхронизировать с новыми критериями для квалифицированного инвестора, и человек должен быть одинаково защищен при приобретении ценных бумаг как у профучастника, так и на маркетплейсе", - поясняется в сообщении ЦБ.

Если клиент совершает покупку на крупную сумму, то у него есть подушка безопасности и он может принять на себя определенный риск, полагает регулятор.

Как и при покупке бумаг через брокера, инвестор может не проходить тест по наиболее простым финансовым инструментам: акциям и депозитарным распискам, включенным в котировальные списки российской биржи, ОФЗ с фиксированным доходом, инвестиционным паям открытых, интервальных или биржевых паевых инвестиционных фондов и некоторым другим.

Обсуждение проекта указания продлится с 27 мая по 9 июня включительно.

Предполагается, что указание вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.

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