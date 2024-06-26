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ЦБ не видит у маркетплейсов конкурентного преимущества в борьбе с банками на рынке финуслуг

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - ЦБ РФ пока не видит у маркетплейсов признаков конкурентного преимущества в борьбе с банками на рынке финансовых услуг, заявил журналистам первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин в кулуарах Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ-2024).

"Пока я не вижу прямых доказательств наличия этого конкурентного преимущества. Никто, как ни странно, из этих маркетплейсов не говорит о том, что у банков есть преимущества, потому что они могут привлекать пассив в виде вкладов граждан, средств физических и юридических лиц на счетах. Платформы этого делать не могут", - отметил Чистюхин.

Он напомнил, что существующее регулирование не позволяет некредитным организациям заниматься банковскими операциями, поэтому маркетплейсы создают или покупают свои банки.

"Они в этом смысле и с точки зрения надзора на соло основе, и с точки зрения консолидированного надзора регулируются одинаково со всеми иными банками", - заявил первый зампред.

За последние несколько лет крупнейшие игроки в сегменте онлайн-торговли (Wildberries, Ozon и "Яндекс") вышли на банковский рынок, купив небольшие банки. Активное развитие финансовых продуктов, а также предоставление скидок и кэшбэков внутри экосистем маркетплейсов вызвало недовольство у банкиров, некоторые из которых публично заявили о несправедливой конкуренции на рынке финтеха.

Владимир Чистюхин Wildberries Ozon ЦБ РФ Банк России
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