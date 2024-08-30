Оборот e-commerce "Магнита" в I полугодии вырос в 2,4 раза

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Оборот (GMV) сегмента электронной коммерции "Магнита" в I полугодии продемонстрировал рост в 2,4 раза и составил 42,9 млрд рублей.

В сегмент входят собственные и партнерские онлайн-проекты ритейлера (экспресс-доставка, регулярная доставка, онлайн-аптека), а также маркетплейс "Магнит Маркет" (ранее KazanExpress).

Среднее количество заказов в день выросло в 2,5 раза, до 172,7 тысячи. Средний чек с НДС снизился на 4,5% и составил 1 364 рубля.

"Магнит" приобрел маркетплейс KazanExpress в IV квартале 2023 года, в апреле 2024 года начался ребрендинг сервиса в "Магнит Маркет".

На сегодняшний день в 200 городах работают 2 тысячи пунктов выдачи заказов маркетплейса "Магнит Маркет", более половины из которых открыты в магазинах "Магнит". Ассортимент маркетплейса составляет более 1,1 млн SKU.