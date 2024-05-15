"Магнит" в IV квартале нарастил выручку на 10,5%, по итогам 2023 года – на 8,2%

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Выручка ритейлера "Магнит" по итогам IV квартала 2023 года увеличилась на 10,5% в годовом выражении, составив 686,7 млрд рублей, говорится в отчете компании.

Чистая розничная выручка в отчетном периоде достигла 681,7 млрд рублей, продемонстрировав рост на 13,1%. LfL-продажи за отчетный период выросли на 8% на фоне роста среднего чека на 9% и снижения трафика на 1%.

Основную долю выручки генерируют магазины "Магнит", включая продуктовые и дрогери магазины, они нарастили выручку на 13,4% до 605,9 млрд рублей; "Дикси" увеличил выручку на 10,1% до 75,8 млрд рублей.

По итогам 2023 года показатель выручки вырос на 8,2% до 2,5 трлн рублей.

LfL-продажи по году увеличились на 5,5% благодаря росту среднего чека на 4,8% и трафика на 0,6%.

За IV квартал валовая прибыль компании выросла на 11,1% до 152,3 млрд рублей, рентабельность зафиксирована на уровне 22,2% против 22,1% в IV квартале 2022 года.

Показатель EBITDA вырос на 11,7% до 42,1 млрд рублей, рентабельность по показателю осталась на уровне IV квартала 2022 года – 6,1%. Сохранение показателя компания связывает с ростом валовой рентабельности и прочих доходов и расходов, частично нивелированного динамикой коммерческих, общехозяйственных и административных расходов

Чистая прибыль за отчетный квартал составила 11,25 млрд рублей против убытка в IV квартале 2022 года.

Чистый долг ритейлера по МСФО 16 на 31 декабря 2023 года – 658,3 млрд рублей, соотношение чистого долга к EBITDA – 2,4х.

Торговая площадь выросла на 6,1% год к году. За IV квартал был открыт 521 магазин (чистый показатель с учетом закрытий)

E-commerce "Магнита" в отчетном периоде продемонстрировала рост оборота (с НДС) в 1,8 раза до 16,7 млрд рублей. Среднее количество заказов в день достигло 136 тыс. (увеличение в 1,9 раза). Средний чек в отчетном периоде составил 1,337 тыс. рублей (с НДС).

"Магнит" – крупнейший по числу магазинов и второй по выручке ритейлер в России. На конец 2023 года сеть ритейлера насчитывала 29,165 тыс. магазинов.