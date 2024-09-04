X5 подала кассацию на приостановление корпоративных прав в российской "дочке"

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Компания X5 Retail Group подала кассационную жалобу на решение судов нижестоящих инстанций о приостановлении у нее по иску Минпромторга РФ корпоративных прав в ООО "Корпоративный центр ИКС 5".

Как следует из картотеки суда, жалоба поступила 3 сентября. К производству она пока не принята.

Ранее сообщалось, что Десятый арбитражный апелляционный суд 2 июля отклонил жалобу X5 Retail Group на решение Арбитражного суда Московской области, который 25 апреля по заявлению Минпромторга РФ приостановил корпоративные права этой компании в ООО "Корпоративный центр ИКС 5".

Жалоба, как и заявление в первой инстанции, рассматривалась в закрытом заседании.

Минпромторг РФ 29 марта уведомил X5 о подаче заявления в суд о приостановке корпоративных прав в ООО "Корпоративный центр ИКС 5". Это юрлицо включено в перечень экономически значимых организаций (ЭЗО), что предполагает возможность передачи долей участия в российских организациях конечным владельцам.

Согласно сообщению компании, решение также означает, что российские держатели и конечные владельцы GDR X5 будут обязаны принять акции российской "дочки" пропорционально их участию в нидерландской компании. Для нероссийских держателей бумаг такая возможность допускается.

Кроме того, завершение судебного процесса предполагает, что российская "дочка" теперь сможет получить листинг на МосБирже. Ранее начальник управления по связям с инвесторами X5 Мария Язева сообщала, что после завершения этих событий компания может вернуться к изучению вопроса о дивидендах, а также к пересмотру дивидендной политики.

X5 Retail Group - крупнейший в России ритейлер по объему выручки. Ведущим акционером компании является структура "Альфа-групп" CTF Holdings S.A (47,86%). Чистая прибыль Х5 по итогам 2023 года выросла в 1,7 раза, до 90,28 млрд рублей.

Аналогичные заявления о приостановке прав были позднее удовлетворены судом и в отношении других иностранных структур, владеющих ЭЗО.