Отклонена апелляция X5 на приостановление корпоративных прав в российской "дочке"

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Десятый арбитражный апелляционный суд во вторник отклонил жалобу X5 Retail Group на решение Арбитражного суда Московской области, который 25 апреля по заявлению Минпромторга приостановил корпоративные права этой компании в ООО "Корпоративный центр ИКС 5".

Как сказано в картотеке суда, жалоба, как и заявление в первой инстанции, рассматривалась в закрытом заседании.

"Оставить решение суда без изменения, жалобу без удовлетворения", - решил суд.

29 марта Минпромторг уведомил X5 о подаче заявления в суд о приостановке корпоративных прав в ООО "Корпоративный центр ИКС 5". Это юрлицо включено в перечень экономически значимых организаций (ЭЗО), что предполагает возможность передачи долей участия в российских организациях конечным владельцам.

Как сообщала тогда компания, решение также означает, что российские держатели и конечные владельцы GDR X5 будут обязаны принять акции российской "дочки" пропорционально их участию в нидерландской компании. Для нероссийских держателей бумаг такая возможность допускается.

Кроме того, завершение судебного процесса предполагает, что российская "дочка" теперь сможет получить листинг на "Мосбирже". Ранее начальник управления по связям с инвесторами X5 Мария Язева сообщала, что после завершения этих событий компания может вернуться к изучению вопроса о дивидендах, а также к пересмотру дивидендной политики.

X5 Retail Group - крупнейший в России ритейлер по объему выручки. Ведущим акционером компании является структура "Альфа-групп" CTF Holdings S.A (47,86%). Чистая прибыль Х5 по итогам 2023 года выросла в 1,7 раза, до 90,28 млрд рублей.

Аналогичные заявления о приостановке прав были позднее удовлетворены судом и в отношении иностранных структур, владеющих еще четырьмя ЭЗО. Последней была компания "Акрон". В конце мая Минпромторг подал иск к акционеру компании - Redbrick Investments S.A.R.L. о приостановлении осуществления корпоративных прав в АО "Акрон Групп", 21 июня суд его удовлетворил.

Сейчас в перечне ЭЗО девять компаний, первые шесть были включены в него в начале марта 2024 года. Правительство дополнило перечень в начале июня.

В первоначальную редакцию документа попали: юрлица, участвующие в структуре владения Альфа-банком, АльфаСтрахованием, сетями Х5 и "Азбука вкуса", производителем удобрений "Акрон": соответственно АО "АБ Холдинг", ООО "ЮНС-Холдинг", ООО "Корпоративный центр ИКС 5", ООО "Городской супермаркет", АО "Акрон Групп". Также в нем находится хакасское ООО "Разрез Аршановский".

В обновленный перечень ЭЗО впервые включен резидент специального административного района (САР): МКАО "Хайлэнд Голд" - управляющая компания предприятий группы Highland Gold (HGM) Владислава Свиблова. Highland Gold - один из крупнейших российских золотодобытчиков c предприятиями в Хабаровском крае, в Забайкалье, на Чукотке и на Камчатке.

Также в список включены ООО "Невский судостроительно-судоремонтный завод" (Невский ССЗ), входящее в "Объединенную судостроительную корпорацию" (ОСК) и табачный дистрибутор АО "Торговая компания "Мегаполис".