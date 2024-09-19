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Минцифры утвердило приказ о скидках по оплате частот для 5G

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Минцифры утвердило приказ, предусматривающий введение для телеком-операторов скидок по оплате радиочастот для сетей мобильной связи пятого поколения (5G). Документ, вносящий изменения в методику расчета размеров разовой и ежегодной платы за использование в стране радиочастотного спектра, опубликован на портале правовых актов.

Документ устанавливает понижающие коэффициенты для оплаты частот: для "миллиметрового" диапазона (24,25-29,5 ГГц) - в размере 0,001, для других диапазонов - 0,1.

Ранее в Минцифры объясняли, что благодаря введению указанных коэффициентов операторы будут платить в десять раз меньше за использование частот в "низких" диапазонах и в 1000 раз меньше - за использование частот в "миллиметровом" диапазоне, чем платили бы без понижающих коэффициентов

Приказ вступит в силу с 31 декабря 2024 года.

Ранее такая скидка действовала при оплате частот LTE. Это позволяло операторам ежегодно экономить в сумме около 20 млрд рублей, сообщало Минцифры.

LTE 5G Минцифры
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