ИКАР снизил прогноз сбора пшеницы в РФ на 1,6 млн т из-за непогоды в нескольких регионах

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) снизил сразу на 1,6 млн тонн до 82,2 млн тонн, прогноз сбора пшеницы в России в этом году, сообщил "Интерфаксу" его гендиректор Дмитрий Рылько.

Оценка сбора ячменя уменьшена на 0,4 млн тонн до 16,8 млн тонн, кукурузы - на 1,1 млн тонн до 12 млн тонн. Как отметил Рылько, урожай кукурузы может стать самым низким с 2018 года.

В результате, по его прогнозу, сбор зерна в этом году может составить 125 млн тонн, что на 3,5 млн тонн меньше, чем оценивалось ранее.

"Ключевыми факторами, которые повлияли на изменение оценок урожая, стали дожди в Поволжье, на Урале и в Сибири, а также засуха на юге", - пояснил Рылько.

В 2023 году РФ собрала 144,9 млн тонн зерна, в том числе 92,8 млн тонн пшеницы.

Рылько также сообщил, что оценка экспортного потенциала в 2024/25 сельхозгоду (июль-июнь) по пшенице понижена на 0,5 млн тонн, до 44 млн тонн, по всему зерну - на 2 млн тонн, до 53 млн тонн.

В прошлом сельхозгоду РФ экспортировала рекордные 72,2 млн тонн зерна, в том числе 54,1 млн тонн пшеницы.