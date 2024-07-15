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ИКАР повысил прогноз сбора пшеницы в этом году до 83,2 млн т

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) повысил прогноз сбора пшеницы в этом году с 82 млн до 83,2 млн тонн, сообщил "Интерфаксу" гендиректор ИКАР Дмитрий Рылько.

"Прогноз урожая улучшен за счёт регионов Поволжья, где недавно была проведена оценка состояния посевов", - сказал он.

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По его словам, прогноз валового сбора зерна будет уточнён в ближайшее время. Пока он составляет 128 млн тонн.

Минсельхоз сохраняет свою оценку урожая зерна в этом году на уровне 132 млн тонн, в том числе 85-86 млн тонн пшеницы.

В прошлом году было собрано 144,9 млн тонн зерна.

ИКАР
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