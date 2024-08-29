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Швейцарский курорт Церматт может ввести плату за въезд для однодневных туристов

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - В администрации курортного места Церматт (швейцарские Альпы) задумались о введении платы за посещение курорта однодневными туристами, сообщает Tages Anzeiger.

"Церматт - еще одно швейцарское туристическое направление, которое рассматривает меры против массового туризма. Власти обсуждаю введение платы за посещение для однодневных туристов в размере 12 швейцарских франков или 12,7 евро. Такая сумма соответствует туристическому налогу за три дня в Церматте", - пишет издание.

Оплачивать въезд должны будут только те туристы, которые не останавливаются на ночевки в гостиницах и апартаментах курорта. Предполагается, что взимать сбор будут через мобильное приложение.

"Собранные средства будут направлены местному фонду устойчивого развития", - пишет издание.

Как считают власти Церматта, оплата за въезд не должна взиматься с поставщиков, ремонтных рабочих и с гостей жителей деревни.

В 2023 году в Церматте туристы провели 1,6 млн ночей.

Церматт - не первый туристический курорт в Швейцарии, который стал бороться с овертуризмом. Так, власти коммуны Лаутербруннен планируют взимать сбор с автотуристов от 5 до 10 франков. Путешественникам, забронировавшим отель или экскурсию, или прибывшим на общественном транспорте, ничего оплачивать не придется.

Альпы Швейцария Церматт
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