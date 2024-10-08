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Дубровник ограничит въезд для туристов в 2025 году

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Власти популярного у туристов хорватского города Дубровник в рамках борьбы с овертуризмом в 2025 году ограничат посещение Старого города, сообщает портал Skift.

В миреХорватский Дубровник с 2019 года будет принимать не более двух круизных лайнеров в деньЧитать подробнее

С 2025 года в Старом городе Дубровника появится "зона особого движения". Для регулирования работы туристических автобусов и такси будет работать мобильное приложение. Количество такси, которые могут въехать на территорию, сократится с 9 тысяч до 700. При этом автомобилям с иностранными номерами въезд будет запрещен. А в пригороде появится открытая парковка Park and Ride, где туристы могут оставить свои машины и доехать до достопримечательностей на общественном транспорте, сказано в публикации.

Как пояснили в мэрии Дубровника, эти меры стали частью стратегии "Уважай город", запущенной в 2017 году в поисках баланса между туризмом и комфортом местных жителей.

"Местные жители по-прежнему смогут передвигаться на автомобиле в районе Старого города. В свою очередь, туристическим автобусам нужно будет заранее забронировать места для въезда через городское приложение", - уточнила заммэра по туризму Елка Тепшич.

По данным Минтуризма, с начала 2024 года Дубровник принял более 3 млн туристов, это на 10% больше, чем в 2023 году. Ранее город стал взимать круизный налог, а также ограничивать количество круизных судов, позволяя принимать только два в выходные дни с максимум 4 тысяч пассажиров в неделю.

Еще до пандемии коронавируса Дубровник стал местом массового туризма из-за популярного сериала телеканала HBO "Игра престолов", фрагменты из которого снимали в городе.

Минтуризма Дубровник Старый город Елка Тепшич Хорватия
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