Латвийская airBaltic планирует расширение и увеличение доли на рынке Литвы

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Латвийская авиакомпания airBaltic намерена продолжить расширение в аэропорту Вильнюса, увеличить количество базирующихся здесь самолетов и направлений полетов, заявил BNS гендиректор компании Мартинс Гаусс.

"Ежегодно мы увеличиваем количество направлений из Вильнюса. Итак, мы продолжаем наращивать свое присутствие здесь и имеем четкий план, как двигаться вперед и продолжать расширяться в Вильнюсе", - сказал он.

По его словам, поскольку компания намерена к 2030 году удвоить парк воздушных судов, то и в вильнюсском аэропорту, где airBaltic постоянно держит два самолета, он может увеличиться более чем вдвое. Для сравнения: в менее крупном аэропорту Таллина находятся четыре самолета компании.

"Мы планируем базировать больше самолетов в Вильнюсе. Когда мы будем базировать там больше самолетов, а их будет намного больше, у нас будет больше направлений из Вильнюса (. . .) Я уже информировал Вильнюсский аэропорт, что у нас будет больше самолетов, летающих из Вильнюса. Это наш план", - отметил гендиректор.

"Мы являемся перевозчиком номер один в Риге, в Эстонии, в финском Тампере, а сегодня мы третьи в Вильнюсе. Однако у нас есть очень ясная цель расти в Вильнюсе и в то же время продвигаться вверх по занимаемой нами доле рынка", - подчеркнул он.

Латвийскому государству принадлежат 97,97% акции airBaltic.