Samsung SDI задумалась о строительстве еще одного завода по выпуску аккумуляторов в США

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Южнокорейская компания Samsung SDI Co. рассматривает возможность создания еще одного завода по выпуску аккумуляторов в США несмотря на планы президента страны Дональда Трампа урезать субсидирование электромобильной отрасли.

"Мы осторожно подходим к вопросу строительства нового завода в Северной Америке, так как в этом году спрос значительно снизился по сравнению с прошлым годом, - сказал главный исполнительный директор компании Чжу Сон Чой на мероприятии в Сеуле. - Тем не менее, мы активно изучаем этот план, поскольку нам необходим стабильный рост в среднесрочной и долгосрочной перспективе".

Samsung SDI поставляет аккумуляторы для таких автопроизводителей как General Motors Co. и Stellantis NV. Компания уже строит завод в штате Индиана совместно с этими двумя компаниями.

Южнокорейские компании, включая LG Energy Solution Ltd. и SK On, в совокупности пообещали инвестировать не менее $54 млрд в производственные мощности на территории Соединенных Штатов, пишет Bloomberg.

"Мы рассматриваем политические меры в Соединенных Штатах как усилия по увеличению внутреннего производства, и у нас уже есть много заводов в США", - отметил глава LG Energy Ким Дон Мен.