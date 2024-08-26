Объем инвестиций нерезидентов в ОФЗ в июле снизился на 49 млрд рублей

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Объем инвестиций нерезидентов в ОФЗ в июле 2024 года снизился на 49 млрд руб., или на 3,5%, до 1,344 трлн рублей, сообщается на сайте ЦБ РФ.

В то же время в июле объем рынка ОФЗ уменьшился на 235 млрд рублей, или на 1,1%, до 20,448 трлн рублей.

В результате доля нерезидентов в ОФЗ в июле снизилась до 6,6% с 6,7%. Значение этого показателя на 1 августа минимальное с 1 июля 2012 года, тогда доля нерезидентов составляла 6,5%.

В январе-июле 2024 года объем инвестиций нерезидентов в ОФЗ снизился на 139 млрд рублей, или на 9,4%, с 1 трлн 483 млрд рублей после снижения в 2023 году на 495 млрд рублей, или на 25,0%, и в 2022 году на 1 трлн 104 млрд рублей, или на 35,8%, с 3 трлн 82 млрд рублей.