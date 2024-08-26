Поиск
ХроникаЗадержание Павла Дурова во ФранцииОбновлено в 12:32

Объем инвестиций нерезидентов в ОФЗ в июле снизился на 49 млрд рублей

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Объем инвестиций нерезидентов в ОФЗ в июле 2024 года снизился на 49 млрд руб., или на 3,5%, до 1,344 трлн рублей, сообщается на сайте ЦБ РФ.

В то же время в июле объем рынка ОФЗ уменьшился на 235 млрд рублей, или на 1,1%, до 20,448 трлн рублей.

В результате доля нерезидентов в ОФЗ в июле снизилась до 6,6% с 6,7%. Значение этого показателя на 1 августа минимальное с 1 июля 2012 года, тогда доля нерезидентов составляла 6,5%.

В январе-июле 2024 года объем инвестиций нерезидентов в ОФЗ снизился на 139 млрд рублей, или на 9,4%, с 1 трлн 483 млрд рублей после снижения в 2023 году на 495 млрд рублей, или на 25,0%, и в 2022 году на 1 трлн 104 млрд рублей, или на 35,8%, с 3 трлн 82 млрд рублей.

ЦБ РФ Банк России
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Банки Грузии объяснили прекращение переводов из РФ по "Золотой короне" техпроблемами

Apple представит новые iPhone 10 сентября, запустит их в продажу 20 сентября

На Омском НПЗ заявили, что пожар не повлияет на производственную программу

Uber оштрафован в Нидерландах на 290 млн евро за передачу данных в США

Uber оштрафован в Нидерландах на 290 млн евро за передачу данных в США

IBM прекращает научные исследования в Китае и уволит более 1 тыс. сотрудников

IBM прекращает научные исследования в Китае и уволит более 1 тыс. сотрудников

Чистая прибыль Мосбиржи по МСФО во II квартале выросла на 61%

Чистая прибыль Мосбиржи по МСФО во II квартале выросла на 61%

ЦБ Китая влил 300 млрд юаней в финсистему в рамках программы среднесрочного кредитования

Потребление газа в России обновило абсолютный летний максимум

Потребление газа в России обновило абсолютный летний максимум

Потребление газа в РФ обновило августовский максимум

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });