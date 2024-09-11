Рост котировок нефти резко сократился на данных об увеличении запасов в США

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Котировки нефти остаются в плюсе, но резко сократили рост на торгах в среду после публикации еженедельных данных Министерства энергетики США о запасах энергоносителей в стране.

Коммерческие запасы нефти в Штатах на прошлой неделе увеличились на 833 тысячи баррелей - до 419,14 млн баррелей, сообщило Минэнерго. Товарные запасы бензина выросли на 2,31 млн баррелей, дистиллятов - также на 2,31 млн баррелей.

Данные Минэнерго существенно расходятся с оценками Американского института нефти (API), опубликованными накануне вечером. API сообщил о снижении запасов нефти в США на прошлой неделе на 2,79 млн баррелей, что поддержало рынок в среду.

К 17:55 по Москве ноябрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,09 (0,13%) до $69,28 за баррель. Октябрьские фьючерсы на WTI к этому моменту дорожали на бирже NYMEX на $0,2 (0,3%), до $65,95 за баррель.

Ранее в ходе сессии цена Brent поднималась до $70,93 за баррель, WTI - до $67,58 за баррель.

Опубликованные в среду статданные показали замедление инфляции в США в августе до 2,5% в годовом выражении - минимума с февраля 2021 года - по сравнению с июльскими 2,9%. В то же время темпы базовой инфляции (индекс Core CPI) остались на уровне 3,2% в годовом выражении и ускорились до 0,3% с 0,2% в помесячном выражении. Такая динамика потребительских цен снижает шансы на то, что Федеральная резервная система опустит базовую ставку сразу на 50 базисных пунктов на заседании, которое пройдет на следующей неделе, отмечают эксперты.

Прогнозы резкого смягчения политики ФРС поддерживали ожидания роста экономической активности в США и, соответственно, спроса на нефть.

Внимание рынка сейчас направлено на шторм "Франсин", который усилился до урагана I категории и движется в сторону побережья Луизианы. По официальным данным, порядка четверти американских добывающих мощностей в Мексиканском заливе остановили работу в связи с его приближением.