Brent подорожала до $69,59 за баррель после достижения многолетних минимумов

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок увеличиваются утром в среду после обвала накануне до минимумов с декабря 2021 года.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:14 по московскому времени составляет $69,59 за баррель, что на $0,4 (0,58%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Накануне эти контракты упали на $2,65 (3,7%), до $69,19 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличились в цене на $0,38 (0,58%), до $66,13 за баррель. Во вторник котировки этих фьючерсов рухнули на $2,96 (4,3%), до $65,75 за баррель.

Негативными факторами для нефтяного рынка накануне стали слабые статданные из Китая, который является крупнейшим импортером нефти в мире, и ухудшение прогнозов мирового спроса на нефть от ОПЕК.

Объем китайского импорта в августе вырос всего на 0,5% после подъема на 7,2% месяцем ранее, тогда как аналитики в среднем ожидали увеличения на 2-2,5%.

Тем временем ОПЕК понизила прогноз роста спроса на сырье в 2024 году на 80 тыс. баррелей в сутки - до 2,03 млн б/с. Ранее ожидалось повышение спроса на 2,11 млн б/с. Кроме того, альянс ожидает, что предложение нефти из стран, не входящих в сделку ОПЕК+, в 2024 году увеличится на 1,23 млн баррелей в сутки, в 2025 году - еще на 1,1 млн б/с.

"Нефть продолжает дешеветь на слабых прогнозах спроса, что вызвано как сезонными, так и циклическими факторами, - сказал глава аналитического отдела в Third Bridge Питер Макнелли. - В то же время плохие экономические новости, в частности из Китая, оказали давление даже на самые пессимистичные прогнозы".

Внимание трейдеров также направлено на еженедельные данные о запасах энергоносителей в США, которые будут обнародованы в 17:30 по московскому времени в среду. Опрошенные Trading Economics аналитики прогнозируют, что новые сведения укажут на рост запасов нефти на прошлой неделе на 900 тыс. баррелей.

Оценки Американского института нефти (API), опубликованные накануне, показали падение запасов нефти в Штатах на минувшей неделе на 2,79 млн баррелей.

Внимание рынка также направлено на шторм "Франсин", который усилился до урагана I категории и движется в сторону побережья Луизианы. Ряд крупных нефтедобывающих компаний уже приостановили работу своих вышек в Мексиканском заливе, и есть опасения, что ураган может нарушить работу НПЗ на побережье.