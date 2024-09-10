Цена нефти Brent опустилась ниже $70 за баррель впервые с декабря 2021 г.

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Цены на нефть теряют более 3% на торгах во вторник, стоимость Brent опустилась ниже отметки в $70 за баррель впервые с декабря 2021 года.

Давление на рынок оказывают сигналы спада экономической активности в США и Китае, усиливающие опасения трейдеров в отношении перспектив спроса на нефть. Опубликованные во вторник статданные показали резкое замедление темпов роста китайского импорта в августе - до 0,5% с июльских 7,2%.

Между тем, ОПЕК понизила прогноз роста спроса на сырье в 2024 году на 80 тыс. баррелей в сутки - до 2,03 млн б/с. Ранее ожидалось повышение спроса на 2,11 млн б/с.

Кроме того, альянс ожидает, что предложение нефти из стран, не входящих в сделку ОПЕК+, в 2024 году увеличится на 1,23 млн баррелей в сутки, в 2025 году - еще на 1,1 млн б/с.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 17:45 по московскому времени составила $69,55 за баррель, что на $2,29 (3,19%) ниже, чем на закрытие предыдущей сессии.

Цена контрактов на нефть WTI на октябрь в ходе торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) опустилась к этому времени на $2,4 (3,49%), до $66,31 за баррель.

Трейдеры также следят за ураганной активностью в Мексиканском заливе. Национальный центр прогнозирования ураганов (NHC) США накануне сообщил о формировании тропического шторма "Франсин" в Мексиканском заливе, который может усилиться до урагана 2-й категории к середине недели. На побережье штата Луизиана объявлено штормовое предупреждение.