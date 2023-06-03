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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:52

Арктический порт Тикси станет международным

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Порт Тикси, расположенный на побережье моря Лаптевых на севере Якутии, станет международным и откроется для захода иностранных судов.

Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, говорится в сообщении, размещенном в субботу на сайте правительства.

"Принятое решение позволит создать условия для запуска инвестиционного проекта по строительству глубоководного порта-хаба в районе села Найба. Грузооборот может составить порядка 30 млн т в год", - отмечается в сообщении.

В нем также подчеркивается, что реализация этого проекта "будет способствовать созданию новых перевалочных мощностей, появлению новых рабочих мест, развитию не только самого порта, но и Северного морского пути, что особенно важно в условиях внешнего санкционного давления.

Михаил Мишустин Якутия Тикси
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