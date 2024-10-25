"Элемент" допустил выход на зарубежные рынки через локальных инвесторов

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - ПАО "Элемент" (головная структура группы компаний в сфере микроэлектроники, созданной на базе активов ПАО АФК "Система" и "Ростеха") не исключает привлечения локальных партнеров для финансирования выхода компании на те или иные зарубежные рынки. Об этом в интервью "Интерфаксу" рассказал президент "Элемента" Илья Иванцов.

"В странах, о которых мы говорим (Азиатско-Тихоокеанского региона и Ближнего Востока - ИФ), есть локальные игроки, которым интересно выйти на рынок микроэлектроники, - сказал Иванцов. - Особенно, на фоне того серьезного интереса, который сформировался вокруг отрасли на глобальном рынке. Соответственно, сейчас мы видим много потенциальных соинвесторов".

По словам Иванцова, выход на глобальный рынок - одна из стратегических задач компании. Однако ее решением "Элемент" намерен заниматься аккуратно и постепенно, минимально капиталоемкими способами.

"На первом этапе можно говорить о создании структур по продаже нашей продукции, - рассказал Иванцов. - При этом надо учитывать, что во многих странах тема локализации стоит также остро, как и у нас. На такие рынки мы будем выходить через создание центров разработки - самостоятельно или с привлечением местных партнеров. На базе этих центров с использованием уже имеющихся продуктов мы сможем разрабатывать локальные решения для каждого целевого рынка. В настоящее время мы тестируем именно такие модели выхода на международные рынки".

Привлекать дополнительное внешнее финансирования для обеспечения выхода на зарубежные рынки компания не планирует. По словам Иванцова, инвестпрограмма "Элемента" (ее объем составляет 92 млрд рублей - ИФ), которая уже обеспечена необходимым финансированием, не предусматривает значимых расходов на международную экспансию.

"По мере появления контуров у таких проектов (по выходу на зарубежные рынки - ИФ), их финансирование может осуществляться из трех источников, - пояснил Иванцов. - Это наши собственные средства, деньги, которые мы начнем на этих рынках зарабатывать, а также средства партнеров".

По мнению Иванцова, на зарубежных рынках компания сможет успешно конкурировать с глобальными вендорами в отдельных сегментах микроэлектроники. Например, в сегменте силовой электроники - с продуктами не на обычном кремнии, а на базе карбида кремния или нитрида галлия.

"Кроме того, мы видим, что на международном рынке потребители заинтересованы не только в отдельных компонентах, но и в более интегрированных, комплексных устройствах - в модулях и блоках, - - добавил Иванцов. - Наша задача - на базе своей ЭКБ сделать те модули и блоки, которые могли бы быть конкурентоспособными на глобальном рынке, как по техническим характеристикам, так и по стоимости".

Помимо этого, по мнению Иванцова, на зарубежных рынках может быть востребована продукция электронного машиностроения, которое имеется всего у нескольких стран в мире. По его словам, сейчас есть страны, которые по разным причинам хотят выйти на рынок производства микроэлектроники, получить альтернативу американскому или китайскому технологическому стэку.

"Для этого необходимо собственное технологическое оборудование, собственные материалы, собственный специализированный софт, - отметил Иванцов. - Такая потребность на рынке есть, и это открывает для нас очень хорошие перспективы".

Как сообщалось, "Элементом" принята инвестпрограмма, общий объем которой составляет 92 млрд рублей (на 2023-2026 гг.). Она обеспечена финансированием на 90%. На льготные займы и кредиты приходится около 30% от общего объема инвестпрограммы. По данным компании, средняя ставка по ним составляет около 1,5%.

Сама инвестпрограмма направлена на развитие компетенций и производственных мощностей в области выпуска электронной компонентной базы (ЭКБ), радиоэлектронной аппаратуры и модулей, в области оборудования и материалов для производства ЭКБ.

"Элемент" создан в 2019 году. На этапе его формирования АФК "Система" и "Ростех" включили в него 19 активов в сфере разработки, производства и дизайна микроэлектроники. Сейчас "Элемент" насчитывает около 30 предприятий в области микроэлектроники. Ключевыми портфельными активами компании являются завод по производству чипов "Микрон", Научно-исследовательский институт молекулярной электроники (НИИМЭ) и НИИЭТ.

В конце мая "Элемент" провел IPO, в рамках которого компания предложила инвесторам бумаги допэмиссии. Общий размер IPO составил 15 млрд рублей, включая стабилизационный пакет.