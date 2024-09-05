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ВТБ рассчитывает на увеличение Центробанком лимитов по свопам в юанях

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Банк России может увеличить предложение по валютным свопам в юанях для улучшения ситуации с ликвидностью, считает глава банка ВТБ Андрей Костин.

В последнее время наблюдается дефицит юаневой ликвидности, что приводит к росту ставок по инструментам в этой валюте и увеличению курса юаня к рублю.

"Сегодня у нас небольшое юаневое кредитование, вы совершенно правы, потому что юаня недостаточно. С ЦБ обсуждается, у ЦБ свои планы, но пускай они раскрывают", - сказал Костин журналистам в кулуарах Восточного экономического форума.

"В принципе, я думаю, ЦБ может сделать, понимает, наверное, необходимость этого, чтобы увеличить предложение по свопам со стороны Центрального банка. Я думаю, что что-то будет в этом плане решено", - добавил он.

По его мнению, для решения этой задачи необходимо активнее работать с экспортерами.

"Торговля с Китаем должна, по сути своей, наверное, переводиться как бы на систему такого клиринга. Не обязательно, может быть, в виде клиринга, может быть, в виде расчетов. Но по большому счету довольно сбалансированная торговля, поэтому по идее количества полученных юаней от реализации экспорта должно хватать на то, чтобы обеспечить импортеров, которые за рубли купят и на эти деньги ввезут продукцию сюда. Это задача, которая, я думаю, что может быть вполне решена, и даже не только банками", - сказал глава ВТБ.

ЦБ объявил о запуске нового инструмента постоянного действия по предоставлению юаней – сделки своп по продаже юаней за рубли с их последующей покупкой на срок один день – в январе 2023 года. Он предназначен для ограничения волатильности ставок денежного рынка в случае возникновения временных дисбалансов.

ВТБ ЦБ РФ Банк России
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