Акционеры Globaltrans приняли решение не выплачивать дивиденды за 2023 год

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Годовое собрание акционеров Globaltrans Investment PLC приняло решение не выплачивать окончательные дивиденды за финансовый год, закончившийся 31 декабря 2023 г., согласно рекомендациям совета директоров, сообщила компания.

Собрание прошло 29 апреля, кворум составил 99,98% акций.

Акционеры утвердили стандартные вопросы повестки: годовую финансовую отчетность Globaltrans, отчеты руководства и аудиторов за 2023 г., выбрали компанию RAI аудитором на 2024 г., также было принято решение о дематериализации обыкновенных акций общества.

Ранее в апреле сообщалось, что выплата дивидендов Globaltrans остается приостановленной из-за технических сложностей.

"Выплата дивидендов находится в фокусе, но остается приостановленной из-за технических сложностей, над решением которых работает компания. После успешного завершения редомициляции в ADGM (Abu Dhabi Global Market) текущей задачей является создание полноценной финансовой инфраструктуры в Абу-Даби", - сообщала Globaltrans.

"Ожидается, что редомициляция позволит разблокировать ряд внутригрупповых транзакций, в т.ч. перечисление дивидендов в холдинговую компанию, которые ранее были разрешены лишь в ограниченных объемах, тем не менее, редомициляция не означает безусловного возобновления дивидендных выплат в пользу акционеров", - отмечала компания.

В марте Globaltrans завершила процесс редомициляции с Кипра в СЭЗ Абу-Даби. В январе у компании появился новый совладелец - бизнесмен из Казахстана Кайрат Итемгенов, выкупивший доли трех основных акционеров компании - Никиты Мишина, Константина Николаева и Сергея Мальцева.

Globaltrans специализируется на железнодорожных перевозках металлургических грузов, нефтепродуктов, строительных грузов и угля. Компания была основана в 2004 г. группой предпринимателей-единомышленников, объединивших свои бизнесы в сфере грузовых железнодорожных перевозок под единым брендом Globaltrans. Общий парк Globaltrans по состоянию на конец июня 2023 г. включал около 66 тыс. единиц подвижного состава, 94% общего парка находится в собственности.

Основным акционером Globaltrans (26,7% акций) выступает инвесткомпания Aqniet Capital LLP (Казахстан), бенефициаром которой является бизнесмен Кайрат Итемгенов, 11,5% - у Marigold Investments Ltd (бенефициаром является сооснователь Globaltrans Андрей Филатов), 5,1% - у Litten Investments Ltd (бенефициар - сооснователь Globaltrans Александр Елисеев), 0,9% - у Transportation Investments Management Ltd (бенефициары - сооснователи Globaltrans Андрей Филатов, Никита Мишин и Константин Николаев), 0,1% - под контролем директоров и менеджмента, 55,7% - free float.