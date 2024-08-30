Полугодовая чистая прибыль Globaltrans по МСФО снизилась на 4%

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Чистая прибыль Globaltrans по МСФО снизилась в I полугодии 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 4% до 20,1 млрд рублей, сообщила компания.

Скорректированная выручка увеличилась в I полугодии 2024 года на 8% и составила 46,7 млрд рублей, скорректированная EBITDA возросла на 9% до 27,7 млрд рублей.

Аналитики, ранее опрошенные "Интерфаксом", прогнозировали снижение показателя чистой прибыли на 11% до 18,6 млрд руб., рост скорректированной выручки ожидался на 3% до 44,6 млрд руб., консенсус-прогноз по скорректированной EBITDA составлял 26,6 млрд руб., с ростом почти на 5%.

Капзатраты с учетом M&A сократились на 34% до 4 млрд руб. по причине сохраняющейся приостановки инвестиций в новый подвижной состав из-за значительного роста стоимости новых вагонов. На этом фоне свободный денежный поток составил 18,7 млрд руб.

Грузооборот и погрузка группы в январе-июне 2024 г. снизились на 11% и на 9% соответственно, по причине сокращения количества груженых отправок на вагон из-за сохраняющихся операционных сложностей на сети. Снижение операционных показателей в сегменте полувагонов было частично компенсировано ростом в сегменте наливных грузов на фоне перевода части сданных в аренду цистерн в оперирование.

Общий парк группы снизился на 2% по сравнению с концом 2023 г. до 64,536 тыс. единиц из-за снижения количества арендованных полувагонов. Средний возраст собственного парка составил 15,7 лет.

"Компания продолжает воздерживаться от инвестиций в подвижной состав по причине значительного роста стоимости новых вагонов и усиливающейся неопределенности на рынке грузовых ж/д перевозок", - сообщает компания, отмечая, что ей могут потребоваться существенные инвестиции в поддержание текущих объемов бизнеса в среднесрочной перспективе, так как в период с 2025 по 2029 гг. списания собственного парка группы ожидаются в среднем на уровне около 3,5 тыс. вагонов в год.

Globaltrans специализируется на железнодорожных перевозках навалочных и наливных грузов. Компания была основана в 2004 г. группой предпринимателей-единомышленников, объединивших свои бизнесы в сфере грузовых железнодорожных перевозок под единым брендом Globaltrans. Общий парк Globaltrans по состоянию на 30 июня 2024 г. составлял 64,5 тыс. единиц подвижного состава, 94% общего парка находится в собственности.

Основными акционерами Globaltrans выступают инвесткомпания Aqniet Capital LLP (Казахстан), бенефициаром которой является бизнесмен Кайрат Итемгенов (26,7% акций) и Marigold Investments Ltd (11,5% акций), ее бенефициар - сооснователь Globaltrans Андрей Филатов. Free float составляет 55,7%.