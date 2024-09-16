Альфа-банк стал владельцем 73% в юрлице бизнес-издания RB.RU

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Альфа-банк стал владельцем 73% долей в ООО "Рбточкару", которому принадлежит онлайн-издание RB.RU, следует из данных ЕГРЮЛ.

Банк получил основную часть пакета, с конца прошлого года принадлежавшего ООО "Курс", которое в результате сократило свою долю с 85% до 12%. Бенефициар "Курса" – Марат Исмагулов (Исмагулов также является HR-директором Альфа-банка).

Еще 15% долей в ООО "Рбточкару" владеет Людмила Светлова. Генеральным директором компании является Эльза Карклин.

"В рамках сотрудничества Альфа-банк и бизнес-издание RB.RU будут развивать образовательные проекты для предпринимателей", - говорится в сообщении банка.

ООО "Рбточкару" на протяжении последних лет убыточно. По итогам 2023 года компания получила убыток в 5,7 млн руб. против 4,2 млн за предыдущий год. Выручка компании в 2023 году выросла до 90,4 млн руб. с 57,3 млн руб. годом ранее.

Альфа-банк по итогам II квартала 2024 года занимал 4-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".