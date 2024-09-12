Грузооборот морских портов РФ за 8 месяцев сократился на 3,1% до 596 млн т

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Грузооборот морских портов РФ в январе-августе 2024 года уменьшился на 3,1% по сравнению с тем же периодом 2023 года, до 596,2 млн тонн. Об этом сообщается на сайте Ассоциации морских торговых портов (АСОП).

Перевалка сухих грузов сократилась на 3,3% до 296,4 млн тонн, наливных – на 2,9% до 299,8 млн тонн.

В частности, в сегменте сухих грузов перевалка угля упала на 12,4% (до 128,8 млн тонн), черных металлов - на 14,7% (до 12,5 млн тонн). При этом увеличилась перевалка зерна - на 4,6% (до 50,2 млн тонн), грузов в контейнерах - на 10,8% (до 36,4 млн тонн), минеральных удобрений - на 22,9% (до 28,6 млн тонн), руды - на 8,4 % (до 7,3 млн тонн), грузов на паромах - на 0,2% (до 5,4 млн тонн).

В сегменте наливных грузов выросла перевалка сжиженного газа - на 4,5% (до 23,4 млн тонн), пищевых грузов - на 6,3%, до 4,2 млн тонн. Сократилась перевалка нефти - на 0,6% до 181,6 млн тонн, нефтепродуктов - на 9,3% (до 88,1 млн тонн).

Экспортных грузов перегружено 470,2 млн тонн (-3%), импортных грузов - 27,8 млн тонн (+7,2%), транзитных - 45,1 млн тонн (+2,4%), каботажных - 43 млн т (-12,6%).

Грузооборот морских портов Арктического бассейна составил 62,6 млн тонн (-4,8%), из них объем перевалки сухих грузов составил 17,8 млн тонн (-15%), наливных грузов - 44,8 млн тонн (-0,1%). Грузооборот порта Мурманск был на уровне 35,7 млн тонн (-11%), Сабетта - 19,4 млн тонн (+6,9%), Варандей - 3,4 млн тонн (-3,9%) и Архангельск - 1,8 млн тонн (+51%).

В портах Балтийского бассейна объем перевалки грузов зафиксирован на уровне 183,8 млн тонн (+1,1%), из них объем перевалки сухих грузов составил 84 млн тонн (+8,5%), наливных грузов - 99,8 млн тонн (-4,3%). Грузооборот порта Усть-Луга зафиксирован в объеме 91,1 млн тонн (-0,3%), Приморск - 41,5 млн тонн (-4,2%), Большой порт Санкт-Петербург - 35,4 млн тонн (+13,9%), Высоцк - 7,8 млн тонн (-11,8%).

Грузооборот морских портов Азово-Черноморского бассейна был на уровне 186,9 млн тонн (-7,4%), в том числе сухих грузов - 87,7 млн тонн (-10%), наливных грузов - 99,2 млн тонн (-4,9%). Грузооборот порта Новороссийск достиг 113 млн тонн (+2,9%), Тамань - 18,2 млн тонн (-36,9%), Туапсе - 14,5 млн тонн (-15%), Кавказ - 15,3 млн тонн (-0,3%), Ростов-на-Дону - 10,4 млн тонн (-7%).

В Каспийском бассейне в морских портах было перегружено 5,6 млн тонн (+12,6%), из них объем перевалки сухих грузов составил 3,9 млн тонн (+26,3%), наливных грузов - 1,8 млн тонн (-8,8%). Объем перевалки грузов порта Астрахань увеличился до 2,7 млн тонн (+9,8%), порт Махачкала сократил грузооборот до 2,1 млн тонн (-4,8 %),

В морских портах Дальневосточного бассейна грузооборот составил 157,3 млн тонн (-2,3%), из них на сухие грузы пришлось 103,1 млн тонн (-4,2%), наливные грузы - 54,2 млн тонн (+1,5%). Порт Восточный обеспечил грузооборот в 58,4 млн тонн (-0,1%), Ванино - 18,9 млн тонн (-22,9%), Владивосток - 25 млн тонн (+11,4%), Находка - 19 млн тонн (+4,9%), Пригородное - 8,3 млн тонн (-4,2%).