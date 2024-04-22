Власти Петербурга намерены запретить информирование о последствиях атак БПЛА

Запрет также затронет информацию о расположении объектов Минобороны, портов и мостов

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Власти Петербурга планируют запретить распространение информации о последствиях атак БПЛА, следует из постановления губернатора Александра Беглова, которое опубликовано на сайте городского правительства.

"Постановляю запретить на территории Санкт-Петербурга распространение и публикацию информации, способствующей раскрытию мест расположения сил и средств министерства обороны РФ, сооружений систем связи, систем охраны объектов топливно-энергетического комплекса, промышленности, мостов и портовых зон", - говорится в документе.

Также запрещается распространение любой информации, в том числе фото- и видеоматериалов, касающихся последствий применения беспилотников.

Документ находится на согласовании антикоррупционной экспертизы.

В начале марта сообщалось, что власти Ленинградской области ввели запрет на публикацию и распространение информации, которая способствуют раскрытию мест расположения, временной дислокации, организации несения службы, боевого применения сил и средств Минобороны РФ, сооружений систем связи, систем охраны объектов ТЭК, промышленности, мостов и портовых зон на территории региона.

Кроме того, власти области запретили "публикацию и распространение любой информации, в том числе фото- и видеоматериалов, о последствиях применения беспилотников".

Позже власти разрешили публикации о последствиях применения беспилотных летательных аппаратов в том случае, если она исходит от представителей власти.