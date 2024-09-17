Банк России повысил прогноз по росту потребкредитования в 2024 году до 12-17%

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Банк России повысил прогноз по росту потребительского кредитования в 2024 году до 12-17%, сказано в аналитическом обзоре регулятора по банковскому сектору.

"Ожидается, что по итогам 2024 года прирост портфеля потребительских кредитов составит до 17%. Ужесточение макропруденциального регулирования во втором квартале 2024 года, а также рост долговой нагрузки и ставок должны скомпенсировать высокую потребительскую активность и рост доходов населения", - отмечает ЦБ.

В июньском обзоре ЦБ прогнозировал рост потребкредитования в 2024 году на уровне 7-12%.

Прогноз по росту потребкредитов в 2025 году остался неизменным - 4-9%.

В 2023 году потребительские кредиты выросли на 14%.

Банк России ожидает, что ипотечное кредитование в 2024 году вырастет на 7-12%, в 2025 году - на 8-13%. В 2023 году ипотечный портфель увеличился на 34%.

Корпоративное кредитование в 2024 году вырастет на 10-15%, в 2025 году - на 7-12%. В 2023 году этот портфель увеличился на 20%.