Прогноз Банка России по росту потребкредитования на 2024 г. повышен до 7-12%

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Банк России прогнозирует рост потребительского кредитования в 2024 году на уровне 7-12%, говорится в аналитическом обзоре регулятора по банковскому сектору.

"В 2024 году мы ожидаем постепенного охлаждения рынка потребительского кредитования по сравнению с 2023 годом из-за жесткого макропруденциального регулирования и высокой стоимости кредитов. По нашим оценкам, годовой прирост портфеля потребительских кредитов может составить 7-12%", - отмечает ЦБ.

Предыдущий прогноз регулятора предполагал рост потребкредитования в 2024 году на уровне 3-8%.

Прогноз повышен с учетом уже фактического прироста портфеля необеспеченных кредитов. "Дефицит рабочей силы и связанная с ним индексация зарплат также поддержат прирост портфеля", - подчеркивает ЦБ.

В 2023 году потребительские кредиты выросли на 14%.

ЦБ также понизил прогноз по росту потребкредитования на 2025 год - до 4-9% с 6-11% ранее.

Банк России ожидает, что ипотечное кредитование в 2024 году вырастет на 7-12%, в 2025 году - на 10-15% (прогнозы остались без изменений). В 2023 году ипотечный портфель вырос на 34%.

Корпоративное кредитование в 2024 году вырастет на 8-13%, в 2025 году - на 7-12% (на уровне апрельского макроэкономического прогноза ЦБ). В 2023 году этот портфель вырос на 20%.

Банк России повысил прогноз прироста средств населения на счетах в банках в 2024 году до 14-19% с 8-13% ранее.

Прогноз по росту средств юридических лиц в 2024 году оставлен без изменений, на уровне 7-12%, что немного ниже показателей прошлого года (рост на 14,7%).