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Правительство ФРГ решило пока больше не продавать акции Commerzbank

Правительство ФРГ решило пока больше не продавать акции Commerzbank
Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Правительство Германии решило больше не продавать акции Commerzbank AG в ближайшем будущем, заявило германское финансовое агентство.

Ранее сентябре правительство начало сокращать долю в Commerzbank, которой владеет со времен финансового кризиса 2008 года, продав 4,5% акций банка итальянскому UniCredit. В результате доля государства в Commerzbank сократилась до 12% с 16,49%.

UniCredit заплатил 13,2 евро за акцию Commerzbank.

Финансовое агентство сообщило, что решило пока не продолжать сокращение пакета акций Commerzbank "до дальнейшего уведомления".

"Commerzbank - стабильный и прибыльный фининститут. Его стратегия предполагает независимость. Правительство будет поддерживать это, сохраняя свою долю в банке", - заявило ведомство.

Commerzbank UniCredit Германия
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