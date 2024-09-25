ЕЭК рассмотрит сохранение порога беспошлинной интернет-торговли в ЕАЭС в 200 евро

При превышении этого порога предлагается установить ставку пошлины в 5%

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Евразийская экономическая комиссия в качестве базового варианта рассмотрит установление порога беспошлинного ввоза товаров электронной торговли в Евразийский экономический союз в 2025 году на текущем уровне - 200 евро, при превышении этой нормы ставка пошлины предлагается на уровне 5%.

"В качестве начальной позиции для обсуждения предлагается установить единую ставку в размере 5%, а порог беспошлинного ввоза закрепить в размере 200 евро на 2025 год, с дальнейшим возможным постепенным снижением до 2028 года", - заявил через пресс-службу министр торговли ЕЭК Андрей Слепнев.

Он отметил, что "ставка в 5% не превышает уровня средневзвешенной ставки ввозной таможенной пошлины, которая действует сегодня в союзе".

"В части порогов мы понимаем, что введение нового регулирования потребует комфортного переходного периода, чтобы потребители, продавцы и электронные торговые площадки смогли адаптироваться к изменившейся ситуации. Окончательная позиция по единой ставке и порогу беспошлинного ввоза будет сформирована в результате достижения консенсуса сторонами", - добавил Слепнев.

Министр ЕЭК напомнил, что ставка пошлины и порог должны начать действовать одновременно со вступлением в силу изменений в Таможенный кодекс Евразийского экономического союза, которые выделяют электронную торговлю в отдельный вид экономической деятельности.

Сейчас при пересылке на территорию ЕАЭС товаров электронной торговли для физлиц действует ставка таможенной пошлины на уровне 15%. Исключение сделано для автотранспорта, в отношении которого размер пошлины устанавливается в зависимости от возраста машины и мощности двигателя (в проекте ЕЭК по установлению единого тарифа для интернет-торговли размер пошлины на автомобили оставлен на действующем уровне).

С апреля 2024 года в ЕАЭС установлен порог беспошлинного ввоза товаров e-commerce для личного пользования в размере 200 евро и 31 кг.

Российские регуляторы выступают за сохранение нормы беспошлинного ввоза товаров электронной торговли на 2025 год на текущем уровне с тем, чтобы в течение 2025 года принять решение о поэтапном изменении порога, говорил "Интерфаксу" статс-секретарь, замглавы Минпромторга Роман Чекушов. Россия, по его словам, в целом поддерживает его снижение. "Дискуссионным пока ещё остаётся вопрос, до какого уровня снижать этот порог. Мы со всеми министерствами проговорили сам механизм поэтапного снижения, но возникает вопрос, будет ли это ноль, либо это будет какой-то порог формата 50 или 100 евро", - говорил он.

Ранее с предложением о поэтапном снижении порога беспошлинной интернет-торговли до нуля к 2030 году, в частности, выступила "Почта России", говорил "Интерфаксу" источник, знакомый с обсуждением этого вопроса. Одним из вариантов "Почта" видит установление в 2025 году порога на уровне 200 евро, в 2026 году - 150 евро, в 2027 году - 100 евро, в 2028 году - 50 евро, в 2030 году - 0 евро. Одновременно компания предлагала при превышении стоимости посылки указанного порога установить ставку ввозной пошлины с 2025 по 2029 год на уровне 15% от превышения, с 2030 года - 5% от стоимости товара.