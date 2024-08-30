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"Почта России" предложила снизить порог беспошлинной электронной торговли в ЕАЭС до нуля

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - АО "Почта России" выступила с предложением о поэтапном снижении порога беспошлинного ввоза товаров в международных почтовых отправлениях (МПО) физическими лицами, доставляемых на территорию Евразийского экономического союза (ЕАЭС), с 200 евро в настоящее время до 0 евро в 2030 году.

Предложения сформированы по итогам межведомственного совещания по отдельным вопросам регулирования трансграничной электронной торговли, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с обсуждением этого вопроса.

Так, по словам собеседника агентства, "Почта России" предложила в рамках поэтапного снижения порога беспошлинного ввоза товаров e-commerce рассмотреть следующие параметры: в 2025 году установить порог на уровне 200 евро, в 2026 году - в размере 150 евро, в 2027 году - 100 евро, в 2028 году - 50 евро, в 2030 году - 0 евро.

В пресс-службе Минэкономразвития сообщили, что получили предложения "Почты России", а также других участников рынка, пока принято решение о сохранении порога беспошлинной торговли на маркетплейсах на текущем уровне.

"Вопрос рассматривался на заседании подкомиссии по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле. Подкомиссия поддержала решение о сохранении действующего беспошлинного порога в 200 евро. Конкретные параметры порога на ближайшие годы будут вырабатываться на площадке ЕЭК при участии всех членов объединения", - заявили "Интерфаксу" в министерстве.

Одновременно "Почта России" предлагает при превышении стоимости посылки указанного порога установить ставку ввозной пошлины с 2025 по 2029 год на уровне 15% от превышения, с 2030 года - 5% от стоимости товара.

В качестве альтернативного варианта предлагается рассмотреть возможность обнуления ставки НДС на товары электронной торговли с одновременным увеличением с 2030 года таможенной пошлины до 10-15% от стоимости товара.

Весовую норму беспошлинного ввоза предлагается сохранить на уровне 31 кг, при этом в случае превышения этой нормы пошлина должна составить 2 евро за 1 кг.

При этом "Почта" считает необходимым при поэтапном снижении нормы беспошлинного ввоза учитывать состояние рынка e-commerce, чтобы при необходимости иметь возможность принятия решений о корректировке сроков, размеров нормы беспошлинного ввоза и ставки таможенной пошлины.

В "Почте России" подтвердили "Интерфаксу" подготовку таких предложений, отметив, что они сформированы с учетом решений и договоренностей, достигнутых на межведомственном совещании по вопросам проектируемого на площадке ЕЭК регулирования в отношении товаров трансграничной электронной торговли с участием представителей бизнес-сообщества.

"Почта" обозначила необходимость оценки возможностей администрирования возрастающего объема посылок, подлежащих взиманию пошлин, таможенными органами, а также состояния рынка электронной торговли при принятии решений о снижении порога на каждом этапе. Такой подход, по мнению "Почты России", позволит корректировать размер беспошлинного порога и сроки его снижения в зависимости от складывающих условий на рынке", - сказали в пресс-службе почтового оператора.

"Евразийской экономической комиссии необходимо принять решение о размере единой ставки таможенной пошлины на товары электронной торговли не позднее вступления в силу поправок в Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (поправки сейчас проходят процедуру ратификации в странах ЕАЭС - ИФ.), которыми выделяется эта новая категория товаров. В настоящее время Комиссия совместно с государствами-членами проводит экспертные совещания для формирования консолидированной позиции по данному вопросу. В части определения порога беспошлинного ввоза обсуждение состоится после получения официальных позиций уполномоченных органов стран Союза", - сказал "Интерфаксу" директор департамента таможенно-тарифного и нетарифного регулирования ЕЭК Ваагн Казарян.

В настоящее время единая таможенная ставка на товары, приобретенные физлицами в рамках интернет-торговли, установлена в размере 15% от стоимости заказа, но не менее 2 евро за 1 кг. Пошлина не должна применяться, если стоимость товаров не превышает 200 евро, либо предельный вес посылки составляет не более 31 кг.

В марте 2022 года на фоне введения санкций и сокращения поставок в Россию товаров из недружественных стран совет ЕЭК повысил порог для беспошлинного ввоза товаров e-commerce с 200 евро до 1 тысячи евро. Срок действия повышенного порога истек 31 марта 2024 года.

ЕАЭС ЕЭК Почта России Ваагн Казарян Минэкономразвития
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