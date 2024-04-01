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Порог беспошлинного ввоза интернет-посылок в ЕАЭС снизился до 200 евро

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Предельная стоимость товаров, которые граждане стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) могут не уплачивая пошлину получать из-за рубежа в рамках интернет-торговли, с 1 апреля снижается до 200 евро с 1 тыс. евро (максимальная масса посылки остается 31 кг).

Посылки стоимостью выше 200 евро и весом более 31 кг будут облагаться единой пошлиной в 15% от таможенной стоимости (но не менее 2 евро за 1 кг).

До 31 марта 2024 года в ЕАЭС на временной основе действовал повышенный порог беспошлинной торговли в e-commerce на уровне 1 тыс. евро, введенный в марте 2022 года на фоне санкций и торговых ограничений для удовлетворения потребительского спроса в странах союза. Первоначально срок действия повышенного порога истекал в сентябре 2023 года, но решением совета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) был продлен до конца марта этого года.

В этот раз к моменту истечения действия повышенного порога новое решение в отношении уровня беспошлинной торговли советом ЕЭК принято не было. В результате условия ввоза физлицами товаров за счет интернет-торговли автоматически вернулись к действовавшим до марта 2022 года.

Российские власти официально не комментировали, какой уровень беспошлинной торговли предпочтителен для РФ. Как сообщали источники "Интерфакса", в процессе обсуждения рассматривались различные варианты - сохранения порога в 1 тыс. евро, снижения до 200 либо 500 евро, полная отмена с сохранением уровня пошлины в 15%, либо снижения до 5%.

Размер таможенного тарифа для интернет-торговли в ЕАЭС дискутируется независимо от беспошлинного порога. В качестве одного из вариантов страны союза рассматривают введение дифференцированной ставки 5%, 10% либо 15% в зависимости от категории товаров, говорили источники "Интерфакса". В ЕЭК поясняли, что возможный пересмотр ставки связан с формированием новой нормативной базы для регулирования электронной торговли в ЕАЭС, в декабре 2023 года выделенной в отдельный вид деятельности.

Крупные маркетплейсы указывали на ожидаемый негативный эффект от снижения порога. В частности, Ozon (MOEX: OZON) в письме помощнику президента Максиму Орешкину приводил оценки, согласно которым при возврате к порогу в 200 евро объем трансграничной торговли в РФ снизится на 18-20%, а цены на товары стоимостью выше 200 евро вырастут на 10-15% с одновременным сокращением ассортимента и усложнением процессов покупки товаров.

ЕАЭС ЕЭК Ozon Максим Орешкин
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