Агростраховщики выплатили по ЧС растениеводам 1,6 млрд рублей с начала года

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Российские агростраховщики выплатили с начала 2024 года 1,6 млрд рублей за ущерб посевам, который был связан с чрезвычайными ситуациями климатического характера, сообщил журналистам президент Национального союза агростраховщиков (НСА) Корней Биждов. Всего режим ЧС за период был объявлен в 15 регионах РФ.

"В связи с ущербом посевам из-за майских заморозков, уже через месяц после объявления ЧС в регионах агростраховщиками-членами НСА было выплачено 946 млн рублей хозяйствам, в том числе 930 млн по программе ЧС-страхования урожая", - привел Биждов данные союза по состоянию на начало этой недели.

Он напомнил, что программа страхования урожая от рисков ЧС позволяет аграрию вернуть затраты на производство утраченного урожая, она предполагает ускоренный порядок выплат и более простую процедуру сбора документов для этого.

"В то же время агростраховщики-члены НСА продемонстрировали невероятную оперативность в деле возмещения ущерба растениеводам в связи с недавними майскими заморозками", - подчеркнул глава НСА.

По расчетам союза, "проведение выплат в связи с майскими заморозками близко к финалу, их объем в целом не превысит 1,2 млрд рублей".

Теперь сельхозстраховщики и аграрии с тревогой наблюдают, как посадки переживут еще и засуху, которая в трех регионах сменила заморозки.

"Точно такая, как сегодня в Ростовской области, ситуация (заморозки, а потом засуха) наблюдалась в Ставропольском крае несколько лет назад, тогда страховщики заплатили за ущерб растениеводам только этого одного региона 2,3 млрд рублей. Ущерб был опустошительный", - напомнил Биждов.

Он пояснил, что "убытки этого сезона по ЧС НСА не определяет как катастрофические, но они распределены на этот раз по большому списку регионов.

Самые большие потери в денежном выражении от майских заморозков этой весной понесли садоводы (Липецкая, Тамбовская области), то есть сильнее пострадали от ЧС многолетние насаждения. "К сожалению эти риски практически не страховались по договорам с господдержкой, хотя такая возможность была", - уточнил Биждов.

Комментируя ситуацию "Интерфаксу", он напомнил, что НСА совместно с Минсельхозом разрабатывают специальную программу страховой защиты урожая садов. Однако он убежден, что "не отсутствие утвержденной специальной программы на этот раз стало причиной отказа от заключения договоров страхования многолетних насаждений".

Аграрии, объясняя причины отказа от страхования, ранее ссылались на дороговизну полисов, пояснил агентству глава НСА. На последнем совещании с представителями подотрасли, садоводы проявили огромный интерес к программам страхования с господдержкой.

"Осенью НСА ожидает всплеска спроса на заключение договоров защиты садов", - считает Биждов.

"Мы спросили у представителей крупнейших садоводческих хозяйств на последней встрече, какие риски они считают самыми опасными. В ответах прозвучало - град и заморозки. Так вот, по давно уже действующей субсидируемой государственной программе защиты многолетних насаждений можно страховать риски гибели урожая садов от заморозков и града. Причем можно выбрать и включить в полис только эти два риска по выбору, да еще можно и определить франшизу для удешевления договора. Оптимальные варианты есть, было бы желание", - сказал Биждов.

Он добавил, что страховые случаи с гибелью саженцев в садах также случаются, ущерб при реализации таких рисков гораздо выше для хозяйств, защиту от них агростраховщики также предлагают.